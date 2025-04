Il comandante interregionale della Guardia di Finanza in visita al comando reggino

Il comandante interregionale dell’Italia Sud Occidentale, generale Antonino Maggiore, ha fatto visita, nelle giornate del 15 e 16 aprile, al Comando Provinciale di Reggio Calabria. L’Autorità, accompagnata dal comandante Regionale Calabria, generale Gianluigi D’Alfonso, è stata accolta dal comandante provinciale di Reggio Calabria, colonnello Agostino Tortora.

Dopo la resa degli onori, il generale maggiore ha rivolto un saluto a una rappresentanza di personale in servizio presso i Reparti della provincia, ad alcuni membri dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Reggio Calabria, nonché ai rappresentanti delle principali associazioni sindacali rappresentative dei militari. In tale occasione, il comandante interregionale ha espresso il proprio compiacimento alle fiamme gialle reggine per i lusinghieri risultati conseguiti e per il notevole impegno profuso quotidianamente nello svolgimento dell’attività di servizio.

Successivamente, nel corso del briefing istituzionale, è stata illustrata l’attività del comando provinciale e dei reparti dipendenti, con particolare riferimento alle principali operazioni di servizio recentemente concluse. Gli impegni istituzionali sono proseguiti con le visite al Prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro, al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria Gerardo Dominijanni, al Procuratore facente funzioni della Repubblica di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo.

L’autorità si è poi recata in visita presso il gruppo della Guardia di finanza di Gioia Tauro, dove ha incontrato gli Ufficiali e una rappresentanza di militari di quel reparto. La visita è poi proseguita presso l’infrastruttura portuale a quella sede, ove l’alto ufficiale ha manifestato ai finanzieri il proprio plauso per le importanti operazioni in materia di contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti recentemente portate a termine con il sequestro di ingenti quantità di cocaina.