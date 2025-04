Comune Reggio, Red: interventi per maltempo, “più risorse alla Castore”

A seguito del maltempo dei giorni scorsi, la società in house del Comune di Reggio Calabria, la Castore, in collaborazione con il Settore Ambiente dell’ente, ha realizzato una moltitudine di interventi per ripristinare e mettere in sicurezza situazioni varie di pericolo e di emergenza.

“L’ondata … che ha riguardato la nostra città, ed in generale anche vari comuni della Città Metropolitana - commentano Antonino Castorina e Carmelo Versace, consiglieri comunali del gruppo Red - ha causato frane, smottamenti e alberi caduti, la cui emergenza è stata gestita con prontezza e tempestività”.

“Abbiamo da sempre rivendicato con forza maggiori risorse per le società in house, ritenendo prioritario garantire servizi essenziali e sicurezza nella città che amministriamo. In questo contesto condividiamo che la priorità dell'Amministrazione guidata dal sindaco Falcomatà, sia quella di garantire i servizi e le manutenzioni con un livello qualitativo all'altezza delle aspettative della comunità reggina” , concludono i due consiglieri.