Calabria tra le mete più amate d’Europa: a Pasqua quasi 34mila arrivi

Per la Pasqua 2025 la Calabria ha fatto il pieno di turisti. Secondo i dati rilasciati dalla Sacal, la società che gestisce tutti e tre gli aeroporti regionali, quelli di Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria, nei tre giorni delle festività, dal 18 al 20 aprile, negli scali sono sbarcati quasi 34 mila passeggeri, esattamente 33.932.

Un dato importante secondo la società aeroportuale, che fa registrare oltre 15 mila arrivi in più rispetto alla Pasqua dello scorso anno (dal 29 al 31 marzo), circa il 71% in più, con i turisti - tanti italiani ma anche molti provenienti per lo più dall’Inghilterra, dall’Irlanda, dalla Svizzera e dalla Spagna - che nel solo mese di Aprile hanno speso qui dodici milioni in più che nel 2024.

Gli aeroporti "danno i numeri"

Nel dettaglio, la performance più importante l’ha segnata il Tito Minniti di Reggio, con una crescita di passeggeri del 296%: quest’anno sono stati 8.817 rispetto ai 2.228 del 2024, ovvero 6.589 in più.

Segue il Pitagora di Crotone, con un +65%: 3.300 i viaggiatori atterrati in riva allo Ionio, l’anno precedente erano stati 1.997, quindi 1.303 in meno.

Infine, l’internazionale di Lamezia ha marcato un abbondante +42%: nello scala sono arrivati quest’anno 23.815 passeggeri, 7.085 in più del 2024 quando furono 16.730.

Occhiuto ottimista per l'estate



La Calabria, dunque, si scopre “una delle mete più amate d’Europa” secondo il governatore Roberto Occhiuto che soddisfatto da questi numeri vola alto e promette: “l’estate sarà ancora meglio”.