Crotone, la Vespucci arriva senza cerimonia e bandiera a mezz’asta per il Papa

La Nave Amerigo Vespucci e l’organizzazione Tour, si uniscono al dolore per la scomparsa del Santo Padre e si associa alle parole del Ministro della Difesa Guido Crosetto: “La scomparsa di papa Francesco ci lascia tutti attoniti e sbigottiti. La famiglia della Difesa italiana, e io per primo, si stringe, con affetto e commozione, a tutta la Chiesa cattolica e a tutti i fedeli cristiani che ora stanno pregando per l’anima di un Pontefice che lascia un vuoto in ognuno di noi. Papa Francesco ha guidato, con sapienza, umanità e sacrificio, la vita della sua Chiesa e la voce del suo Magistero si è fatta sentire in tutto il Mondo”.

La Bandiera del natante, la cui cappella è Chiesa Giubilare, sarà issata mezz’asta in segno di lutto per Papa Francesco e domani, in occasione dell’arrivo a Crotone, non si terrà la consueta cerimonia di benvenuto.

Il Capitano di Vascello Giuseppe Lai, riceverà a bordo le autorità: il Presidente Regione Calabria Roberto Occhiuto; il Prefetto Franca Ferraro; il Procuratore della Repubblica Domenico Guarascio; il Capitano Mario Lauria, in rappresentanza del Comandante Interregionale Marittimo Sud, Ammiraglio di Squadra Vincenzo Montanaro; il Presidente della Provincia Sergio Ferrari; il Sindaco Vincenzo Voce; il Presidente Autorità di Sistema Portuale Andrea Agostinelli ed il Questore Renato Panvino.

L’organizzazione comunica che, tenuto conto dell'impossibilità di riprogrammare in altra data le visite già prenotate a favore della popolazione, nella giornata di domani mercoledì 23 aprile a Crotone, ottava tappa del Tour Mediterraneo, Nave Amerigo Vespucci sarà comunque visitabile per tutti coloro che si sono prenotati. Si raccomanda la massima sobrietà e compostezza in rispetto verso il lutto che ha colpito il mondo intero.

Come indicato sul sito www.tourvespucci.it sono disponibili dei parcheggi presso il piazzale antistante lo Stadio Ezio Scida, fino a esaurimento posti. Per facilitare gli spostamenti verso l’area portuale, sarà attivo un servizio navetta dedicato dalle ore 11:00 alle ore 24:00.