Crotone: anche la Polizia di Stato in visita alla “Amerigo Vespucci”

Nella mattinata di oggi, accompagnati dal Questore di Crotone Renato Panvino, i funzionari ed il personale della Polizia di Stato pitagorica hanno voluto visitare l’Amerigo Vespucci, nave scuola orgoglio della Marina Militare e dell’Italia tutta, da ieri sera ormeggiata al porto.

Come da regolamento gli agenti hanno salutato militarmente la bandiera ed il Comandante in plancia. In un clima di festa ad attenderli e riceverli è stato il comandante in seconda, il Capitano di fregata Tommaso Faraldo, che ha illustrato la nave, suscitando particolare interesse tra gli agenti che anche posto diverse domande.

Al termine della visita i poliziotti sono stati salutati dal personale della Marina che ha ringraziato per l’impegno della Polizia di Stato impiegato per garantire l’ordine e la sicurezza in collaborazione dalle altre forze dell’ordine.