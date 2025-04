Incidente nel crotonese: due feriti gravi, intervengono le eliambulanze

Un brutto incidente stradale avvenuto questa mattina nel crotonese, ha provocato due feriti gravi e che una volta soccorsi, sono strati trasferiti in ospedale entrambe con altrettanti elisoccorsi, uno di Crotone e l’altro di Cosenza.

Il sinistro ha coinvolto una Fiat Punto e una Daewoo Matiz che percorrevano la provinciale nel comune Carfizzi. Sul posto si è precipitata una squadra dei vigili del fuoco fatta arrivare dal distaccamento di Cirò Marina, che ha estratto uno dei malcapitati dall’abitacolo, in cui era rimasto incastrato.

I due feriti sono stati poi affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso, ma data la gravità si è preferito trasferirli in ospedale con le eliambulanze.

I pompieri hanno poi messo in sicurezza il sito e le vetture. Il tratto della provinciale interessata dall’incidente è stata chiusa al transito in entrambi i sensi sino al termine delle operazioni di soccorso. Presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza. È ancora in corso di accertamento la dinamica del sinistro.