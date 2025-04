Dà fuoco all’auto di un commerciante dopo un litigio: arrestato

Credeva di farla franca un uomo che, a seguito di una lite per futili motivi con il proprietario di un’attività commerciale, avrebbe dato alle fiamme l’autovettura di quest'ultomo.

Il fatto risale alla tarda serata del 28 febbraio scorso. Erano circa le 23 quando il rogo, oltre a distruggere completamente il veicolo, ha danneggiato anche una palazzina adiacente.

I Carabinieri della Stazione di Cataforio, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno da subito avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. Fin dai primi accertamenti è emerso che non si trattasse di un evento accidentale: i riscontri iniziali, infatti, hanno lasciato presagire un atto doloso.

Nel corso delle settimane successive, l’attività investigativa - coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta da Giuseppe Lombardo - si è intensificata grazie a un’attenta analisi delle immagini acquisite da diversi impianti di videosorveglianza presenti nell’area.

I filmati, insieme alle altre informazioni raccolte, hanno permesso ai militari di ricostruire la dinamica dell’evento e di risalire all’identità del presunto autore dell’incendio. Sulla base degli elementi emersi, l’Autorità Giudiziaria ha quindi disposto gli arresti domiciliari nei confronti dell’indiziato.

L’operazione condotta dai Carabinieri rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’impegno quotidiano dell’Arma nel contrasto ad ogni forma di illegalità, anche nei centri più piccoli, e nella tutela della sicurezza dei cittadini, attraverso una presenza costante e un lavoro puntuale ed efficace.