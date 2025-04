Crotone. Cane azzanna una bambina, operata a labbro e braccio

Un gruppo di bambini che si avvicina ad una donna per accarezzarne il cane, opportunamente tenuto al guinzaglio: un momento di gioia per i piccoli amanti dei quattro zampe che cero non potevano nemmeno immaginare quanto stesse per accadere.

L’animale, improvvisamente, si sarebbe difatti avventato contro uno di loro, una ragazzina, azzannandola alla faccia e ad un braccio. La padrona del cane è riuscita prontamente ad allontanarglielo prestando immediatamente soccorso alla piccola.

L'intervento in ospedale

Allertati i soccorsi un’ambulanza è giunta sul posto, in via Giovanni Paolo II, in pieno centro di Crotone, poco dopo lo stadio cittadino, provvedendo a trasferire la ferita in pronto soccorso.

In ospedale si è così accertato che la ragazzina abbia subito delle vistose ferite al labbro, sulla narice e ad un braccio, e per questo è stata subito sottoposta ad un intervento chirurgico che si è concluso positivamente dopo qualche ora.

La denuncia della proprietaria

Gli agenti della Squadra Volanti, intervenuti, hanno poi ricostruito le fasi della vicenda per la quale è scattata inevitabilmente la denuncia in stato di libertà della padrona del cane a cui sono state contestate le lesioni personali colpose, oltre a venire sanzionata amministrativamente per omessa custodia e mal governo di animali.

Contestualmente il personale dell’Asl provinciale ha avviato gli accertamenti di rito sull’animale che è stato affidato per la custodia alla stessa proprietaria.