Ancora sangue lungo la Statale 18: un morto ed un ferito in gravi condizioni

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la Strada Statale 18, tra Cirella e Diamante: per motivi ancora in fase di accertamento, due auto - un'Audi A6 ed una Fiat Panda - si sono scontrate a velocità sostenuta nei pressi del chilometro 272.

A seguito dell'impatto, il conducente della Panda sarebbe morto sul colpo, mentre l'altro autista è rimasto gravemente ferito. Per estrarlo dall'auto è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno poi affidato il malcapitato ai sanitari del 118 che hanno allertato l'elisoccorso per un trasferimento d'urgenza in ospedale.

Sul posto presenti anche i Carabinieri, per i rilievi del caso, e personale dell'Anas per la messa in sicurezza della strada. Il sinistro si sarebbe verificato attorno alle 8:40.