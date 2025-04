Indice del clima, premiato il Sud: Catanzaro nella top-ten nazionale

È stata presentata questa mattina l'annuale Indice del Clima, classifica de Il Sole 24 Ore circa gli eventi climatici a livello nazionale, che evidenzia in modo chiaro la sempre più frequente ricorrenza di episodi climatici violenti sopratutto nel centro-nord. Ma non solo: emerso in modo chiaro anche l'aumento delle temperature, che registrano un +2,4% complessivo rispetto al 2010.

Al netto delle evidenti complicazioni del cambiamento climatico (tra cui si registra anche l'assenza di nevicate, da oramai due anni, in alcune aree della pianura padana), sono le zone costiere ad essere "premiate" dal clima migliore, definito in base ad una serie di 15 parametri che analizzano, tra le varie cose, le giornate di sole, di brezza, di pioggia e così via.

Prima classificata a livello nazionale è Bari, seguita da Barletta-Adria-Trani e da Pescara. Chiudono invece la classifica Asti, Terni e Caserta. Presente ovviamente anche la Calabria, con Catanzaro nella top-ten nazionale: si piazza al 9° posto.

Per quanto riguarda i capoluoghi calabresi, segue al 16° posto Vibo Valentia, al 23° Reggio Calabria ed al 25° Crotone. Nettamente distaccata invece Cosenza, che si ferma all'84° posizione in classifica.