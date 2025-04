Ritrovati i tre marocchini scappati dall’aeroporto di Lamezia

Aeroporto di Lamezia Terme

Ritrovati i tre uomini di origine marocchina che avrebbero tentato la fuga. Quest'ultimi si trovavano a bordo dell'aereo della compagnia turca Pegasus Airlines che ieri sera, ha fatto scalo al Sant’Eufemia di Lamezia terme, a seguito di un malore di un passeggero (QUI).

Il primo soggetto, di 30 anni, è stato subito bloccato, mentre gli altri due (fratelli) rispettivamente di 21 e 19, erano riusciti dileguarsi verso la zona lato volo dell’aeroporto, dirigendosi verso la pista di decollo/atterraggio.

Immediatamente equipaggi della Frontiera Aerea della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, hanno avviato le ricerche e nel contempo è stato richiesto al Direttore Aeroportuale – Enac di sospendere il traffico aereo, per consentire di effettuare il ritrovamento dei passeggeri in sicurezza.

Le ispezioni hanno interessato anche le parti di territorio esterne, le quali hanno consentito ai poliziotti di rintracciare dopo pochi minuti, in località Sambiase, i fratelli, che si trovavano in condizioni igienico-sanitarie precarie ed in evidente stato di indigenza.

All’esito degli opportuni accertamenti, a seguito dei quali i tre fermati sono risultati ignoti ai sistemi informativi delle forze di polizia, nei confronti dell’uomo fermato in prossimità dell’aeromobile è stato adottato il provvedimento di respingimento alla frontiera e rimpatriato sullo stesso volo di linea, mentre gli altri due passeggeri hanno espresso la volontà di richiedere “protezione internazionale”.

Il traffico aereo è stato ripristinato regolarmente dopo la sospensione durata circa un’ora. Le operazioni sono state coordinate costantemente in tutte le serrate fasi operative, direttamente dal Prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa e dal Questore Giuseppe Linares.