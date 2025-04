Tradito dall’odore della marijuana: in casa una “centrale” della droga

Sottoposto all’obbligo di dimora nella sua abitazione, aveva pensato bene di trasformare la casa in un deposito, non di chissà quale merce lecita, ma di droga: in verità una vera e propria centrale per il confezionamento e lo spaccio.

Protagonista un giovane di Pellaro, popolosa frazione di Reggio Calabria, che ovviamente è finito in arresti, in flagranza, per mano dei Carabinieri della Stazione locale che hanno scoperto il tutto effettuando uno dei consueti controlli alle persone sottoposte appunto a misure restrittive.

Una verifica come tante, che però ha assunto contorni ben diversi sin dal primo istante. Giunti nei pressi dalla casa, i militari sono stati infatti colpiti subito da un forte e pungente odore di marijuana che arrivava dall’interno. Un particolare che non ha lasciato spazio a dubbi.

La sorpresa in cucina

Insospettiti, i Carabinieri hanno fatto scattare immediatamente una perquisizione dell’immobile ed è così che in cucina, tra gli armadi, dentro una cisterna e perfino nella cuccia del cane, ecco la sorpresa: stupefacente nascosto in ogni angolo.

Nel complesso, alla fine delle operazioni, sono stati ritrovati un chilo e duecento cinquanta grammi di marijuana e altri venticinque grammi di cocaina: tutto già confezionato in parte e pronto per la distribuzione.

L’occorrente per le dosi

Insieme alla droga sono stati sequestrati due bilancini di precisione e l’occorrente per il confezionamento delle dosi: bustine in cellophane, nastro adesivo e altri strumenti utilizzati per la suddivisione e la preparazione delle sostanze.

L’intero materiale è stato posto sotto sequestro, mentre il giovane è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.