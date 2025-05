Stalking e codice rosso, braccialetto elettronico per due giovani crotonesi

Due giovani crotonesi sono stati sottoposti al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico nei confronti delle rispettive ex compagne, dopo aver mantenuto atteggiamenti violenti ed intimidatori. Ne da notizia la Questura di Crotone, che in entrambi i casi ha attivato le procedure previste dal Codice Rosso a seguito delle denunce sporte dalle due donne.

Il primo caso riguarda M. M., trentatreenne che avrebbe tenuto una serie di comportamenti vessatori e minacciosi nei confronti dell'ex compagna, sottoposta quotidianamente a continue telefonate (sia di giorno che di notte) e pedinamenti, sino a causarle un perdurante stato di ansia e timore per la propria incolumità.

Situazione simile per un altro soggetto, il trentaquattrenne C. M., indagato anche lui per atti persecutori nei confronti dell'attuale compagno dell'ex moglie che proseguirebbero dallo scorso anno. Questo infatti avrebbe compiuto diverse aggressioni fisiche a danno dell'uomo, oltre a diversi pedinamenti e scenate motivate dalla gelosia verso la donna.

In entrambi i casi, i due soggetti sono stati denunciati a piede libero per stalking ed atti persecutori, ed in entrambi i casi è stato imposto l'uso del braccialetto elettronico con conseguente divieto di avvicinamento alle parti offese. La Questura rende inoltre noto che, dall'inizio del mese di aprile, sono stati eseguiti 6 provvedimenti cautelari simili nella sola città di Crotone.