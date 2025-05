Spaccio a Crotone: dosi d’hashish nel frigo, arrestato giovane pusher

Un giovane crotonese, R.A. le sue iniziali, già noto alla polizia perché solito gravitare nel contesto dello spaccio, è finito in manette dopo esser stato trovato in possesso di droga.

Gli uomini della Squadra Volante, dopo alcuni giorni in cui lo hanno pedinato e tenuto sotto osservazione, hanno eseguito una perquisizione a casa sua scovandoci dell’hashish, poco più di 93 grammi, oltre ad un bilancino di precisione, un coltello intriso della stessa sostanza e materiale solitamente usato per confezionare le dosi: una parte era infatti già stata suddivisa e quindi pronta per essere immessa sul mercato.

I documenti falsi

La droga sequestrata era nascosta in un mobile, mentre quella già sezionata la teneva nel frigorifero. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti anche dei documenti ritenuti falsi, tra questi una patente di guida e una tessera sanitaria, per questo saranno eseguiti altri accertamenti per verificare se lo stesso ne abbia fatto uso per compiere delle attività illecite.

Le direttrici investigative

L’operazione rientra in una più ampia attività sia di controllo del territorio che investigativa, operata dagli agenti della Squadra Mobile che da tempo hanno avviato delle indagini, coordinate dal procuratore della repubblica Domenico Guarascio, che ha tracciato delle direttrici investigative sulle quali gli agenti stanno lavorando intensamente.