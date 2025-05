Scontro tra auto e moto sulla statale 106: due feriti gravi

Uno scontro tra una auto ed una motocicletta ha causato stamani il ferimento di due persone per le quali è stato necessario il trasferimento in ospedale con una eliambulanza.

L’incidente sulla ormai famigerata statale 106 jonica, nel tratto di Cariati, nel cosentino, esattamente al Km 298,800. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco oltre alle squadre Anas per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile, e Carabinieri e Polizia Stradale per quanto di competenza.

Nel tratto interessato dal sinistro il traffico è stato inevitabilmente bloccato, in entrambe le direzione, per consentire nel necessarie operazioni di soccorso e messa in sicurezza del sito e dei veicoli coinvolti.

(in aggiornamento)