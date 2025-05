La lite e gli spari: ferisce un 20enne, finisce in carcere per tentato omicidio

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Svolta sul tentato omicidio avvenuto ad Acri nel dicembre dello scorso anno, quando un giovane (appena ventenne) è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da diversi colpi di pistola (LEGGI).

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Rende hanno arrestato un uomo, anche lui residente ad Acri, in quanto ritenuto il diretto responsabile della sparatoria.

Le indagini, infatti, avrebbero permesso di appurare come tra i due soggetti vi fosse stato un diverbio nel corso della notte tra il 21 ed il 22 dicembre scorsi, sfociato poi in una lite per strada nelle immediate vicinanze della casa della vittima.

Lì il presunto aggressore, al culmine dell'acceso diverbio, avrebbe estratto una pistola e sparato almeno tre colpi, tutti andati a segno.

La vittima è rimasta gravemente ferita alle gambe e ad una spalla, ma è sopravvissuta grazie al tempestivo intervento del personale sanitario. Al termine delle indagini, l'uomo è stato dunque arrestato e portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio.