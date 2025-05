Tragedia sulla Due Mari: scontro tra un’auto e un camion, due morti

Il luogo del tragico incidente

Una mattinata nera quella di oggi in Calabria, segnata ancora una volta da un tragico incidente stradale che stavolta ha mietuto due vittime.

Il sinistro - le cui cause sono ancora in corso di accertamento - in una galleria della Statale 280 dei “Dei Due Mari”, al km 20,500, nel territorio di Marcellinara, in provincia di Catanzaro, dove due mezzi, un’auto ed un autocarro, che percorrevano la strada in direzione di Lamezia Terme, si sono scontrate causando la morte di due persone.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile, al momento bloccata fino al termine delle operazioni.

(in aggiornamento)