Crotone, particolare attenzione alla movida da Questura e Confcommercio

Nella mattinata odierna di mercoledì 7 maggio, si è tenuto un tavolo tecnico operativo presieduto dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, accompagnato dai funzionari ed i rappresentanti di Confcommercio.

Presenti erano la Presidente Emilia Noce, Giovanni Ferrarelli, direttore per Catanzaro - Vibo - Crotone e l’esercente Domenico Federico, nel corso del quale sono stati dipanati una serie di argomenti legati alla sicurezza dei commercianti del centro cittadino e del lungomare con particolare attenzione alla “movida” ed alla vendita di alcolici ai minori.

I rappresentanti di categoria hanno salutato con particolare favore e soddisfazione le iniziative intraprese di controllo capillare del territorio dalla Polizia di Stato, per garantire la sicurezza nella città pitagorica e delle altre cittadine della provincia ed hanno ringraziato per i risultati conseguiti nella lotta al contrasto dell’uso degli stupefacenti tra i giovani, dei giochi e scommesse, delle verifiche agli stranieri irregolari e della Mission, quella della lotta alla criminalità mafiosa operante sul territorio.

Nella riunione sono stati sciolinati i dati che confermano un incremento dei risultati della Polizia, che solo nel mese di aprile ha tratto in arresto undici persone, deferito all’Autorità Giudiziaria altre diciotto, segnalato alla Prefettura venti assuntori di sostanze stupefacenti.

Poi, controllato 381 individui sottoposti a misure di prevenzione, effettuato 45 perquisizioni, identificato un totale di 6798 soggetti, ispezionato 4089 veicoli con 72 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, sequestrato cinque armi bianche e tre pistole. Inoltre, sono stati sequestrati circa 700 grammi di droga indirizzata ai giovani frequentatori della "vita notturna".

Ulteriori attività prevenzione sono state individuate dal Questore, nel piano di controllo del territorio denominato “a forbice”, da una parte verranno identificati i soggetti considerati pericolosi e dall’altra verranno predisposte misure ablative limitative della libertà di movimento e in particolare l’adozione di daspo dacur, per la sicurezza urbana e fogli di via obbligatori al fine di allontanare tutte quelle persone ritenute pericolose, che turbano l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini.