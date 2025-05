Fiumefreddo: presentazione del libro di Eugenio Marino “Andarsene sognando”

Il prossimo sabato 10 maggio alle ore 17.00, presso il Castello della Valle di Fiumefreddo Bruzio, sarà presentato il libro di Eugenio Marino “Andarsene sognando. L’emigrazione nella canzone italiana”.

Il volume, è stato tradotto in portoghese in Brasile e in spagnolo in Argentina, dove è stato lanciato proprio in queste settimane dalla casa editrice argentina Eudem nella collana “Colleccion italica”, diretta dal professor Daniel Antenucci, Coordinatore della “Catteda italica e glocalizzazione” e sarà presente fino al prossimo 15 maggio alla Fiera internazionale del libro in corso a Buenos Aires.

L’opera è una ricostruzione storica dell’Italia – dall’Unità ai giorni nostri – fatta attraverso la storia dell’emigrazione e utilizza la canzone, in modo trasversale a tutti i generi, come fonte.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale di libero pensiero “Fiumefreddo nel cuore”. Sarà introdotto da Paolo Pagnotta, presidente dell’associazione “Fiumefreddo nel cuore” e moderato dalla giornalista Sabrina Pellicone e dal maestro Vincenzo Sansone, che stimoleranno il dialogo dell’autore con Fabio Porta, Deputato del Partito Democratico eletto in America Meridionale, Sabrina Mannarino, Deputata regionale di Fratelli d’Italia, Pantaleone Sergi, giornalista, storico e scrittore di diversi saggi sull’emigrazione. L’evento, che è stato lanciato anche da un video del cantautore calabrese Brunosri Sas, il quale ha scritto anche una nota inedita su una sua canzone, contenuta nel libro Marino, vedrà anche la partecipazione straordinaria della nota cantautrice calabrese Eda Marì, voce del Sud e delle radici e un videomessaggio di Verdiana, altra cantante calabrese vincitrice dell’edizione di novembre 2024 del talent “Tale e quale show”, condotto da Carlo Conti.