Crotone, maltempo in arrivo: rinviato al 4 agosto il concerto di Alex Britti

A causa del progressivo peggioramento delle previsioni metereologiche per le prossime giornate, al fine di non sottoporre ad alcun rischio l’incolumità delle persone e delle cose - anche nella fase di preparazione dello show - il Comune di Crotone comunica il rinvio del concerto di Alex Britti, originariamente in programma per questo venerdì 16 maggio in Piazza Pitagora.

L'evento, infatti, è posticipato a lunedì 4 agosto alle ore 21.30 presso Piazzale Ultras (Lungomare cittadino) all'interno della rassegna “Crotone Summer Fest 2025”.