Riforma sostenibile del sistema sanitario, evento scientifico all’Umg

All’Università Magna Graecia di Catanzaro si svolgerà il Convegno “Verso un nuovo sistema sanitario nazionale: principi, prospettive e partecipazione per una riforma sostenibile” in programma mercoledì 21 maggio nel Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Un’iniziativa di approfondimento e coordinamento grazie alla quale saranno avviate riflessioni e azioni condivise con le aziende sanitarie calabresi, l’Ordine dei Medici, università (Università di Messina, Università Tor Vergata di Roma e Cergas dell’Università Bocconi di Milano) ed associazioni.

L’evento scientifico, promosso dal Centro di Ricerca in Health and Innovation del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Umg di cui è responsabile la professoressa Marianna Mauro, è stato programmato a seguito dell’approvazione del documento "Principi per una riforma del Ssn", avvenuta nella sede Cnel di Roma qualche mese fa.

Il testo, redatto da quaranta accademici provenienti da Atenei di tutta Italia e da esperti del settore, ha l’obiettivo di stimolare un cambiamento profondo e duraturo del sistema sanitario. Gli studiosi dei centri di ricerca e delle università hanno proposto quindici principi per un sistema sanitario più inclusivo e sostenibile, sottolineando che le risorse attualmente stanziate non bastano (mancano almeno 40-50 miliardi di euro secondo i rapporti del Cergas Sda - Bocconi e del Crea Sanità) e che, pertanto, è necessario predisporre interventi in grado di mantenere la struttura non solo universalistica, ma anche di equità dell’assistenza sanitaria.

Il Convegno, che sarà aperto dal magnifico rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro prof. Giovanni Cuda, intende offrire un focus sull’argomento e, partendo dai principi delineati per la riforma del Sistema Sanitario Nazionale, si sviluppa attraverso due tavole rotonde: la prima su universalismo, equità e centralità della persona e la seconda su Governance, innovazione e integrazione per costruire il Ssn del futuro.