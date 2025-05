Il lametino Pierluigi Mascaro tra i protagonisti del Salone del Libro di Torino

Pierluigi Mascaro (a sinistra) con Rafaele Nisticò

È stato presentato durante la prima giornata del Salone del Libro di Torino, presso lo stand della Regione Calabria allestito nell’Oval hall, il libro del lametino Pierluigi Mascaro, dottorando di ricerca dell’Università Mercatorum di Roma, dal titolo “I cerchi nell’acqua”.

Il testo parla di un viaggio verso l’ignoto per fuggire dalla paura e per nascondere un inconfessabile segreto; si tratta di un cammino pieno della speranza di ritrovare l’amore e, insieme ad esso, il proprio “io”.

Anche il lettore viene preso per mano e accompagnato in un percorso introspettivo, nel tempo, attraverso due continenti, il vissuto di due personaggi a tratti forti, a tratti fragili, per certi versi teneri e incoscienti, per altri spietati ed enigmatici.

Con uno stile terso ed incalzante, che non lascia scampo, si viene trasportati in spazi e tempi differenti, in situazioni e stati d’animo complessi ed a volte indecifrabili, in un mondo spietato ed al contempo consapevole del passato e proiettato al futuro.

Durante la presentazione del libro, edito dalla catanzarese “La Rondine” edizioni di Gianluca Lucia, ha dialogato con l’autore il giornalista calabrese Raffaele Nisticò.

“Il Salone del Libro di Torino ha rappresentato per me un’opportunità preziosa per far conoscere il mio lavoro in un contesto di grande prestigio – ha commentato Mascaro - è stato uno spazio di confronto, crescita e visibilità, dove ho potuto raccontare la mia visione e ascoltare quella degli altri, in un dialogo continuo tra autori, editori e lettori”.