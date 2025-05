Assistenti educativi nelle scuole reggine, trovati fondi fino a fine anno

Il Movimento La Strada, attraverso l’impegno di Saverio Pazzano, ha avviato un’interlocuzione con il vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria, Carmelo Versace, per affrontare la situazione critica in cui si trovano gli assistenti educativi nelle scuole superiori, il cui servizio era a rischio per la mancanza di coperture economiche.

La richiesta di confronto nasce dall’esperienza maturata dal Movimento nella vertenza degli assistenti, dove ha contribuito in modo determinante a portare la questione all’attenzione pubblica e istituzionale.

In continuità con quell’impegno, La Strada ha ritenuto doveroso mettersi a disposizione anche in ambito metropolitano, offrendo proposte concrete.

Pur non ricoprendo un incarico in Consiglio metropolitano, Pazzano ha chiesto e ottenuto un dialogo con il vicesindaco Versace, che ha mostrato attenzione, ascolto e disponibilità, riuscendo così ad attivare un intervento immediato, reperendo circa 320 mila euro per garantire la copertura dei compensi fino al termine dell’anno scolastico.

“È un primo risultato concreto, e va sottolineato che Versace ha aperto una strada utile anche per il futuro. Il suo impegno, siamo certi, si tradurrà in una continuità che accompagni il lavoro dei tavoli tecnici in corso, opportunamente convocati, dove sono coinvolti anche funzionari e rappresentanze sindacali: luogo imprescindibile per costruire soluzioni strutturali e durature”, affermano soddisfatti dal Movimento.

“È sul dopo, sul futuro e sui futuri anni scolastici che occorre porre le basi per la serenità degli assistenti educativi e per il ruolo di rilevanza costituzionale che svolgono nel sistema scolastico. Chiaramente ciò spetta in primo luogo alla Regione Calabria, a cui al momento sono in capo competenze e deleghe, e per questo bisognerà lavorare” concludono.