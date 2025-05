Non paga spesa al supermercato, poi si scusa: Polizia salda il conto ad anziana

Nella tarda mattina di oggi, lunedì 19 maggio, le pattuglie della Squadra Volante sono intervenute presso un punto Coop di Catanzaro, per un intervento relativo ad un furto di alimentari.

Gli Agenti intervenuti sul posto, hanno accertato che pochi istanti prima, una signora anziana aveva cercato di portare via senza pagare alcuni generi di prima necessità come: pasta, pane e latte.

La signora, in evidente stato di imbarazzo, scusandosi per il suo gesto, ha raccontato di aver perso il marito da poco tempo e di non riuscire più a fare fronte alle proprie necessità, avendo una pensione minima.

Appreso quanto sopra e considerato che avendo recuperato la merce, il personale del supermercato non ha sporto denuncia, così i poliziotti hanno pagato la spesa sottratta, consegnandola alla donna.

Nel pomeriggio di oggi gli agenti operanti, unitamente al dirigente dell’Upg e Sp, Giacomo Cimarrusti, si sono recati a fare visita a casa dell'anziana, portandole numerosi pacchi di spesa acquistati e donati dal Questore di Catanzaro.

Si è trattato di un momento molto commovente in cui la signora ha ringraziato per la generosità a cui non era abituata, abbracciando gli operatori e chiamandoli i suoi Angeli.