Tentano il furto della Madonna di Porto Salvo, suona l’allarme e fuggono

Luigi Pancrazio Verrino e la statua della Madonna di Porto Salvo

Evidentemente, da quando ha collocato il busto di Mimmo Rotella al Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro-Parco Internazionale della Scultura (QUI), accanto alle opere degli artisti più famosi al mondo, Luigi Pancrazio Verrino ha avuto una formidabile visibilità, che ha suscitato il famelico appetito di soldi da parte dei ladri, sacrileghi.

I malviventi sono entrati in azione a notte fonda, per rubare la grande statua di bronzo della Madonna di Porto Salvo, pregevolissima opera del maestro scultore che - come annunciato nei giorni scorsi durante la “processione a mare” dal sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita - verrà collocata su un’alta colonna, sul molo del porto, a protezione dei pescatori e dei marinai.

Nell'attesa, il bronzo di grandi dimensioni e dal peso di sei quintali era rimasto esposto nel deposito della Calabroparati, in viale Magna Graecia, a Catanzaro.

Un colpo su commissione?

I ladri - secondo una prima ricostruzione dei fatti - sono giunti sul posto a bordo di un camion coperto da telone, scesi dal mezzo hanno scavalcato la recinzione e manomesso la finestra del deposito dove è custodita la Madonna.

Una volta dentro, hanno cercato di prelevare la statua nonostante il peso, ma per fortuna - improvvisamente - è scattato l'allarme e sono entrati nel panico, per il rischio immediato e concreto di essere sorpresi dalle forze dell'ordine in flagranza di reato e, quindi, arrestati.

Così, si sono dati precipitosamente alla fuga, a mani vuote. Il resto è routine, con gli accertamenti di rito da parte degli investigatori. Immediatamente è stata presentata denuncia ai carabinieri di Santa Maria di Catanzaro che hanno subito avviato le indagini.

I malviventi non sono stati minimamente interessati né ai soldi, la cassa infatti è stata trovata intatta, né ai materiali che peraltro si trovano depositati anche all'esterno. L'obiettivo era appunto la Madonna.

L’interesse per l’opera

In tantissimi, oltre ai clienti della Calabroparati, si erano recati a vedere la statua della Madonna, artisti, devoti, pescatori, marinai, politici, fra cui il vicesindaco di Catanzaro Giusy Iemma, il sindaco di Zagarise Domenico Gallelli in quanto paese natale di Verrino; e si era in attesa della visita di Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace. Ad ammirare le preziose opere di Verrino è stato personalmente invitato anche il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa.

Ora la statua della Madonna, scampata al furto, è stata “portata in salvo”, trasferita in una località segreta e sottoposta a videosorveglianza 24 ore su 24.

Ma la preoccupazione rimane, soprattutto per le tante opere scultoree di Luigi Pancrazio Verrino dislocate a Zagarise; altri suoi prestigiosi lavori si trovano a Sellia Marina dove fra le altre sue creazioni c'è la splendida statua di Giuditta Levato, e a Catanzaro, a Cuba.

Un imprenditore di successo

Verrino è una personalità molto nota. Imprenditore di successo, ha fondato negli Anni Sessanta a Milano la Calabroparati, leader nel settore poi trasferita in Calabria, dove si afferma come azienda di eccellenza nel comparto edilizio.

Costruttore lungimirante, ha realizzato le prime grandi strutture commerciali in via Lucrezia della Valle, a Catanzaro, sedi di importanti uffici e centri direzionali.

Arredatore di importanti dimore a Milano e in altre città italiane; pittore, scultore, collezionista, organizzatore, curatore e direttore artistico da decenni di mostre di caratura internazionale.

Da oltre trent'anni ha fondato e dirige la sua Galleria Arte Spazio Catanzaro, in via Lucrezia della Valle. Ha curato l'organizzazione, l'allestimento e la direzione artistica delle più importanti mostre al Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro, Museo delle Arti Marca Catanzaro, nella Sala Esposizioni Ex Stac, nella Galleria Arte Spazio, nelle Gallerie del San Giovanni, Centro Arte Spazio Calabroparati, Museo Civico di Taverna, Museo Arte Contemporanea Verrino di Zagarise, Circolo Culturale Villaggio Mancuso, Castello Santa Severina, e in esposizioni a Cosenza, Reggio Calabria e altre città italiane.

L’attenzione per i grandi artisti

Ha presentato opere di Mimmo Rotella, Renato Guttuso, Giorgio De Chirico, Burri, Omar, Zappino, Ceccobelli, Enotrio, Levi, Rito, Lamanna, Marziano, dei più grandi pittori e scultori calabresi oltre che della transavanguardia, curando peraltro molti cataloghi. Amico personale di Rotella, Pistoletto, Omar, Sgarbi, Bonito Oliva, Sicoli, Coltellaro, e tanti altri artisti, critici e collezionisti di fama mondiale.

Attualmente, dopo avere collocato alla presenza delle massime autorità culturali e istituzionali sue sculture bronzee in luoghi pubblici, fra cui il Parco Internazionale della Scultura Parco Biodiversità Marca Open di Catanzaro, sta realizzando una fontana artistica nel centro storico di Zagarise, suo paese natale, dove sta programmando l'allestimento di una nuova ala del Museo d'Arte Contemporanea, sempre sotto la sua Direzione Artistica, e l'implementazione di opere nella sua Casa-Museo.

Sta organizzando inoltre una grande mostra nel capoluogo calabrese. Per la sua lunghissima prestigiosa attività ha ricevuto diversi riconoscimenti.

Luigi Stanizzi