Il busto di Mimmo Rotella veglierà sul parco della Biodiversità

La Provincia di Catanzaro, presieduta da Mario Amedeo Mormile, ha consegnato alla storia, alla città, all'arte, all'arte, il busto bronzeo di Mimmo Rotella realizzato dallo scultore Luigi Verrino.

La cerimonia si è tenuta al Parco della Biodiversità Mediterranea "Michele Traversa" - Parco Internazionale della scultura - Museo delle Arti Marca Open, alla presenza di un folto e qualificato pubblico.

Il direttore dell' Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Virgilio Piccari, è entrato immediatamente nel vivo, tenendo una vera e propria lezione critica sull'arte di Mimmo Rotella di fama internazionale, evidenziando i suoi gesti artistici, il valore della bellezza, la complessità della società con più linguaggi.

Soffermandosi sul decollage, ha parlato degli strappi e delle ricomposizioni, delle opere che arrivano a conquistare l'anima. Ha proposto di istituire un festival annuale e un premio biennale in suo onore. Inoltre ha ringraziato Verrino "sempre sorridente" che oggi con la sua scultura ci permette di dare una carezza, un saluto un sorriso a Mimmo Rotella.

Il moderatore dell'evento, il giornalista professionista Luigi Stanizzi, prima di dare la parola allo scultore, gli ha chiesto pubblicamente se fosse disponibile a realizzare anche una statua bronzea del compianto Michele Traversa, già Presidente della Provincia di Catanzaro, Sindaco, Assessore regionale, Sindacalista, Deputato, che ha fatto tanto per il Parco della Biodiversità.

Fulminea la risposta di Verrino, che si è detto onorato di poterlo immortalare in un'opera da collocare proprio nel Parco tanto voluto e amato da Traversa. L'artista ha poi ricordato la sua profonda amicizia con Rotella nata negli anni '70 a Milano. Ha confessato che proprio questo legame gli ha permesso di catturare fedelmente i tratti somatici nella sua opera.

Le conclusioni di questo incontro, di altissima valenza culturale, sono state tratte da Mormile, che ha sottolineato la forte emotività legata al Parco della Biodiversità Mediterranea, in ricordo di Michele Traversa.

Quest'ultimo ha ringraziato tutti i presenti e i collaboratori, sottolineando l'impegno dell'Amministrazione provinciale nonostante le risorse limitate, ribadendo l'importanza di un ragionamento politico per una visione lungimirante e unitaria per Catanzaro, città capoluogo che deve avere centralità, e la necessità di fare rete per valorizzare il proprio patrimonio culturale e artistico.

E poi l'annuncio atteso, anche fuori dai confini nazionali ed europei ma a livello planetario, da parte del Presidente, di una mostra retrospettiva delle opere di Mimmo Rotella, dal 1938 agli ultimi giorni di vita, che si terrà al MARCA nell'estate, con l'obiettivo di promuovere la città e la sua offerta culturale a livello mondiale.

Infine, Mormile ha salutato con favore ed entusiasmo la disponibilità di Verrino a realizzare una statua di Michele Traversa, ma per ora - ha precisato - si tratta di una dichiarazione di intenti e naturalmente bisogna anche sentire i famigliari. Lo stesso, dopo avere ringraziato l'Ing. Paola Fragale, Responsabile del Parco e dei Musei per l'incessante impegno profuso e il Dott. Giuseppe Talarico per l'interessamento nell'organizzazione dell'evento, ha dato vita al dibattito.

Sono intervenuti: Franco Cimino, già segretario della Democrazia Cristiana; Salvatore Tozzo, Presidente della Pro Loco di Zagarise; il Sindaco di Zagarise, Domenico Gallelli.