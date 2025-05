Torino, al Salone del Libro la biografia dello stilista calabrese che vestì Mina

Lo stilista e pittore Eugenio Carbone

Pubblicazione in formato eBook della biografia di Eugenio Carbone (Cosenza 1933-Roma 2021), stilista e pittore calabrese, intitolata “Eugenio Carbone. Un genio tra ago e pennello” scritta da Daniela Rossi, edita da Cleup.

Il libro racconta la straordinaria carriera di Carbone, che ha lavorato con le più grandi maison italiane dell’alta moda, tra cui Germana Marucelli, le Sorelle Fontana e Renato Balestra.

"Durante il suo periodo con Germana Marucelli - continua lanota di annuncio della pubblicazione - Eugenio Carbone ha realizzato abiti per icone del calibro di Mina e Rosanna Schiaffino, mentre durante la collaborazione conSorelle Fontana ha vestito anche Susanna Agnelli, confermando il suo ruolo di sarto di riferimento per le personalità più eleganti e influenti a partire dagli anni ’60. Suo anche l’elegante abito nero che Mina indossò nel celebre duetto con Totò a “Studio Uno”, uno dei momenti più iconici della televisione italiana.

Raffinato pittore, tra i soggetti più significativi ci sono ritratti omaggio a personaggi come Micol Fontana, Renato Balestra, Germana Marucelli, Mina, Rita Levi Montalcini, Papa Giovanni XXIII e Papa Wojtyla, Carbone ha realizzato originali composizioni a tema moda, con strumenti musicali, scene di atelier e autoritratti mentre lavora in sartoria, riflettendo la profonda sintesi tra arte e moda che ha caratterizzato tutta la sua vita, ma anche paesaggi dei suoi luoghi del cuore e scorci visitati.

La biografia, narrata in prima persona e arricchita da immagini esclusive provenienti dal ricco e prestigioso Archivio Storico che conserva circa 10000 opere pittoriche e creazioni sartoriali, offre uno sguardo approfondito sulla vita di un artista che ha saputo unire moda e pittura con stile e innovazione, attraversando la storia del Made in Italy.



Il volume è presente al Salone Internazionale del Libro di Torino 2025, la più importante fiera editoriale italiana, in programma dal 15 al 19 maggio presso il Lingotto Fiere. La partecipazione al Salone rappresenta un’occasione unica per celebrare e far conoscere l’eredità artistica e sartoriale di Eugenio Carbone a un pubblico ampio e appassionato; un’eccellenza italiana che incarna perfettamente il connubio tra arte, moda e cultura, temi di grande interesse per il pubblico torinese, città da sempre capitale del design e dell’innovazione.

La storia dell'artista, che attraversa decenni di trasformazioni sociali e artistiche, offre uno spaccato unico e coinvolgente del Made in Italy, valoriz-zando la tradizione sartoriale e artistica che Torino e il Piemonte hanno sempre sostenuto e promosso".