Catanzaro, strisce blu dipinte di bianco: Amc ripristina parcheggi a pagamento

"Nella serata del 18 maggio, in Via Buccarelli a Catanzaro, è stato compiuto un atto vandalico che ha modificato senza alcuna autorizzazione gli stalli di sosta a pagamento, trasformandoli in parcheggi gratuiti attraverso verniciatura e l’apposizione di immagini raffiguranti la maschera tradizionale Giangurgolo".

Lo rende noto l'azienda A.M.C. Spa, che prosegue: "A tutela del patrimonio pubblico e della sicurezza cittadina, Amc è intervenuta tempestivamente con le proprie squadre operative per rimuovere le alterazioni e ripristinare la segnaletica orizzontale secondo le normative vigenti".

"L’azienda condanna con fermezza tali comportamenti, che non solo costituiscono un danneggiamento materiale, ma rappresentano anche un atto di inciviltà e disordine, non giustificabile nemmeno da intenti satirici o di protesta. Si ricorda inoltre che azioni simili compromettono la sicurezza stradale e l’ordine pubblico, generando costi aggiuntivi a carico della collettività".

"Si invita pertanto tutta la cittadinanza a rivolgersi esclusivamente ai canali ufficiali per segnalare eventuali richieste o proposte, favorendo un confronto civile e costruttivo. Amc si riserva di adire le vie legali contro i responsabili, una volta individuati, e chiede la collaborazione di chiunque possa fornire informazioni utili alle autorità competenti".