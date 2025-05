Quarta Bandiera Blu a Caulonia, sindaco: “sprone a fare sempre meglio”

Per il quarto anno consecutivo la città di Caulonia ha ottenuto la prestigiosa Bandiera Blu, un riconoscimento internazionale che certifica la qualità delle acque, la sostenibilità ambientale e i servizi offerti ai cittadini e ai turisti. Un risultato che riempie di orgoglio l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Cagliuso, e tutta la comunità.

Il sindaco, visibilmente soddisfatto, ha voluto condividere la sua gioia: «Ricevere per il quarto anno di fila la Bandiera Blu non è solo un traguardo, ma una conferma dell’impegno costante che portiamo avanti per la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del nostro territorio. È un riconoscimento che ci sprona a fare sempre meglio».

Cagliuso ha voluto ringraziare l’intera amministrazione comunale per il lavoro svolto, sottolineando quanto questo risultato sia frutto di un percorso condiviso e di una visione comune. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’assessore all’ambiente Antonella Caraffa, che ha seguito da vicino tutto l’iter per la candidatura alla Bandiera Blu. «Desidero esprimere un sincero grazie all’assessore Antonella Caraffa, per la dedizione, la competenza e la costanza con cui ha seguito ogni fase del processo. Il suo impegno è stato determinante per il raggiungimento di questo importante obiettivo».

L’ottenimento della Bandiera Blu rappresenta anche un’opportunità di crescita e visibilità per il territorio, confermando l’efficacia delle politiche ambientali messe in campo e l’attenzione costante alla qualità della vita e alla sostenibilità. «Continueremo su questa strada, con ancora più entusiasmo, consapevoli che la tutela dell’ambiente è una responsabilità di tutti e un investimento sul nostro futuro», ha concluso il sindaco.