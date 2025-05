Incendio avvolge cisterna in transito lungo l’A2: illeso l’autista

Attimi di paura lungo l'Autostrada A2, dove questa mattina un mezzo pesante in transito ha improvvisamente preso fuoco mentre procedeva in direzione sud, attorno al chilometro 294 nel comune di San Magno d'Aquino. Per motivi ancora in fase di accertamento, la cisterna di un autotreno sarebbe stata avvolta dalle fiamme, senza riuscire a coinvolgere la motrice.

Fondamentale in questo caso la prontezza dell'autista del mezzo pesante, che è riuscito a posizionare la cisterna a bordo strada per poi sganciarsi ed allertare i soccorsi. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di mettere in sicurezza il mezzo ed il tratto stradale. Illeso l'autista. Presenti anche squadre dell'Anas per la gestione della viabilità.