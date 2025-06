Mezzo pesante in fiamme lungo l’A2: traffico deviato verso la Calabria

A causa di un mezzo pesante incendiato, si registrano rallentamenti e code sullìAutostrada A2 del Mediterraneo in direzione Villa San Giovanni, precisamente a Pontecagnano (al chilometro 20,800) in provincia di Salerno.

Lo rende noto l'Anas, che consiglia l’uscita allo svincolo di Pontecagnano e rientro mediante lo svincolo di Battipaglia. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Per quanot noto fin'ora, non vi sarebbero feriti.