Un altro mezzo in fiamme sull’A2: illeso l’autista

A causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza di Castrovillari (precisamente al chilometro 193), la circolazione in direzione nord lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” è provvisoriamente deviata in uscita a Frascineto con rientro allo svincolo di Morano.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.