Resistenza e violenza a pubblico ufficiale: arrestato 30enne a Rosarno

È stato fermato per un controllo ed è subito andato in escandescenza il trentenne di nazionalità nigeriana arrestato nella giornata di ieri dalla Polizia del commissariato di Gioia Tauro, impegnata in una serie di controlli sul territorio. Nello specifico, l'episodio si è verificato per le vie di Rosarno, dove il soggetto, appena vista la volante, avrebbe tentato di dileguarsi insospettendo gli agenti.

Fermato poco dopo aver tentato di disfarsi della giacca, avrebbe sin da subito opposto una violenta resistenza al fermo, arrivando ad aggredire gli agenti fino al punto da rendere necessarie successive cure mediche. La giacca, una volta recuperata, conteneva una busta con all'interno 8 grammi di marijuana.

Al termine del concitato fermo, l'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari, mentre lo stupefacente è stato sequestrato.