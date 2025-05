Un anno ricco di soddisfazioni per la scuola di ballo del Teatro Politeama

Si sono conclusi gli esami accademici della scuola di ballo del Teatro Politeama di Catanzaro, diretta dal maestro Giovanni Calabrò che hanno visto impegnati bambini e ragazzi in età compresa tra i 5 e i 18 anni. Per l’occasione si è tenuta anche una masterclass di danza classica e contemporanea presieduta dai grandi coreografi di fama internazionale Stephen Delattre e Christopher Moore. Gli stessi hanno voluto omaggiare alcuni allievi – Diletta Torchia, Giulia Grillo e Anna Pia Gualtieri - offrendo loro la possibilità di partecipare gratuitamente ad uno stage internazionale a cura della Scuola del Balletto Nazionale di Marsiglia.

Sempre il maestro Delattre ha consegnato il pass diretto per la junior company gratuita a: Antonio Procopio, Antonio Scerbo, Raffaele Prudente, Giulia Ciambrone e Nicole Caruso. La maestra Rosanna Brocanello ha consegnato, inoltre, l'ammissione al corso di perfezionamento presso Opus Ballet (Firenze) per Sofia Posella. La manifestazione è stata promossa in compartecipazione con l’amministrazione comunale di Catanzaro.

Il direttore della scuola, nonché di Artedanza Catanzaro, Giovanni Calabrò, al termine degli esami accademici, ha così commentato: “Complimenti a tutti gli allievi per l’impegno e la serietà che hanno dimostrato in occasione di questo ulteriore step che la nostra scuola ha affrontato. Tutti mi hanno reso orgoglioso della qualità di studio presentata e tutti i maestri Stephen Delattre, Christopher Moore, Rosanna Brocanello e Claudia Zaccari hanno apprezzato ed ammirato la nostra metodologia ed i risultati che fornisce fisicamente e tecnicamente sulla crescita dei nostri ragazzi”.

Grande soddisfazione anche per i maestri Giuseppe Torchia, Serena Rotundo, Ylenia Rotundo e Ludovica Mercurio, con l’auspicio che il proficuo lavoro possa portare presto alla realizzazione della Compagnia di Balletto del Teatro Politeama, per far rimanere nella nostra terra tanti giovani talenti e promuovere l’arte tersicorea.