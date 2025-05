Giornata “calda” per la Guardia Costiera crotonese: due salvataggi in mare

Nella giornata di ieri, la Guardia Costiera di Crotone è stata impegnata in due distinte operazioni, rispettivamente di assistenza e di soccorso che hanno interessato un'unità da diporto ed un kitesurf.

Dopo una richiesta relativa alla presenza di un kitesurf con le vele non issate e con il conduttore in acqua, in palese difficoltà, nelle acque antistanti alla località Punta Alice di Cirò Marina, è stata inviata una motovedetta che giunta sul posto ha subito aviato le ricerche dell’uomo in mare, individuandolo e successivamente traendolo in salvo.

Imbarcazione in difficoltà

Dopo alcuni minuti, la sala operativa ha ricevuto una seconda richiesta di assistenza da parte di una imbarcazione a vela battente bandiera italiana, che ha riferito di avere il motore in avaria e di essere in difficoltà nel tratto di mare compreso tra le piattaforme offshore Luna 1 e Luna 2.

Anche in questo caso, è stata prontamente attivata l’organizzazione Sar e si è inviata sul posto un'altra unità navale che, dopo aver accertato le limitate condizioni di manovrabilità dell’imbarcazione, con due persone a bordo, gli ha fornito assistenza fino al raggiungimento del posto di ormeggio all’interno del porto vecchio di Crotone.

Navigare informati

Gli interventi di soccorso ed assistenza prestati dalla Guardia Costiera di Crotone nella giornata di ieri rappresentano l'occasione per ricordare a tutti i diportisti, in vista dell’inizio della stagione estiva, di controllare scrupolosamente le previsioni meteo e la loro eventuale evoluzione prima di uscire in mare, unitamente a tutte le dotazioni di sicurezza necessarie per evitare situazioni di pericolo da affrontare nel corso della navigazione.