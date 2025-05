Medicina generale: nuovo accordo regionale, medici a confronto

Si è tenuto ieri a Catanzaro un convegno sul nuovo accordo regionale per i medici di medicina generale, organizzato da Digital Lab Law dell’Università Magna Graecia e coordinato dal professore Antonio Viscomi.

Al tavolo erano presenti Ernesto Esposito, Sub-Commissario Sanità della Regione Calabria, Marco Caroli, Coordinatore della Sisac, Michele De Giacomo, responsabile St Sisac, Francesco Esposito, segretario nazionale Fmt, Luca Gallelli, Presidente Scuola Medicina Umg. Per un imprevisto impegno non ha potuto partecipare il Commissario Straordinario Asp Catanzaro, Antonio Battistini.

Alla fine della sessione, Esposito, segretario Fmt, ha espresso soddisfazione per la qualità del confronto e per la partecipazione (erano presentati anche i giovani medici in formazione in mmg della regione), e ha ringraziato gli organizzatori: “Un momento significativo grazie all’iniziativa del professore Viscomi, che ha favorito il dialogo tra i diversi attori del mondo della sanità, nazionale e regionale, su un accordo-Air che è importante per i medici di medicina generale, e che è utile per migliorare l’assistenza sanitaria territoriale per i cittadini”.

“L’Air calabrese - spiega Esposito - rifugge da scorciatoie dannose come la proposta di altre regioni sulla dipendenza per i professionisti, un tormentone a livello nazionale, e invece stabilisce meccanismi sensati di partecipazione e coinvolgimento dei medici di famiglia nelle Case di Comunità. Intenso, in questo senso, il dibattito anche sullo strumento del ruolo unico. Come Fmt abbiamo espresso forte dissenso, infine, sull’uso improprio in molte regioni dei medici di continuità assistenziale sulle ambulanze del 118. Questa pratica espone i medici a inizio carriera a gravi rischi dal punto di vista giudiziario”.