Il sindaco Falcomatà alla VII^ edizione del progetto Generazioni Connesse

“Ci tengo a ringraziare Save the children e le scuole che hanno partecipato a questo progetto, le forze dell’ordine che hanno contribuito alla buona riuscita, come anche il nostro Garante dell’Infanzia e l’adolescenza, instancabile nella sua attività sul territorio. Siamo molto contenti per questo progetto legato principalmente alla diffusione di buone pratiche per un utilizzo consapevole della rete internet attraverso un documento da condividere con le scuole”.

Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, intervenendo ieri alla settima edizione di ‘Generazioni connesse, safer internet centre’, svoltosi a Palazzo Alvaro, sede dell’ente metropolitano, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del merito, con partner ‘Save the children’.

Insieme al primo cittadino erano presenti il garante metropolitano dell’Infanzia e adolescenza Emanuele Mattia e l’assessora all’Istruzione del Comune di Reggio Calabria, Anna Briante.