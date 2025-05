L’ambasciatore del Messico ricevuto dal Prefetto di Cosenza

Il Prefetto Rosa Maria Padovano ha ricevuto, nel pomeriggio odierno, presso la sede prefettizia, l’Ambasciatore del Messico in Italia Carlos Eugenio García de Alba, in visita nella provincia cosentina.

Nel corso dell’incontro, che si è svolto in un clima di grande cordialità, sono state trattate alcune tematiche di interesse comune tra le quali i rapporti commerciali ed economici, ma anche potenzialità di cooperazione.

L’ambasciatore, accompagnato dal console onorario in Calabria, Vincenzo Rota, ha informato il Prefetto Padovano di aver allestito presso una struttura del Comune di Rende il “Consolato Mobile del Messico in Calabria”, una iniziativa volta ad offrire un servizio consolare ai cittadini messicani presenti nella provincia, un ponte tra popoli pensato per rafforzare il legame culturale, sociale e umano tra la comunità messicana e il territorio calabrese.