Morano Calabroa, Costituito il Comitato elettorale dei Referendum

Mercoledì 21 maggio, presso la sede del Partito Democratico di Morano Calabro, si è costituito il Comitato elettorale, a sostegno della campagna referendaria del 8 e 9 giugno.

Tra i principali promotori, la Cgil Pollino Sibaritide Tirreno, il Pd di Morano Calabro unitamente al Movimento 5 Stelle, del Gruppo Territoriale "Arberia Esaro Pollino ".

"Gli obbiettivi - si legge in una nota dei prmotori - sono quelli di migliorare l’Italia, cancellando le leggi che hanno reso le lavoratrici ed i lavoratori più poveri, precari e meno tutelati; nonché, l’abrogazione dell’ingiustizia che sta negando, a milioni di persone, il diritto di cittadinanza.

Il Comitato promuoverà in tutto il territorio, iniziative per informare e coinvolgere i cittadini del Pollino, sui quesiti referendari.

Prevista per il 30 maggio prossimo, presso la Sala Consiliare di San Bernardino a Morano Calabro, una grande assemblea pubblica, per far sentire la voce della Democrazia Libera e Partecipata".