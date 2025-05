Polizia. Col brevetto Tedesco Dsa celebrato il Memorial Day del Sap

Si è svolta a Crotone, sabato scorso, 24 maggio, la IX edizione per il conseguimento del Brevetto Sportivo Tedesco DSA, giornata che, come da consuetudine, coincide con il Memorial Day Sap, dedicato alla memoria delle vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità.

L’evento sportivo, promosso dalla Segreteria Provinciale del Sap di Crotone, il sindacato della Polizia presieduto dal segretario Eugenio Lucente, ha coinvolto 28 atleti non professionisti appartenenti alle Forze di Polizia e alle Forze Armate, donne e uomini di fasce di età comprese tra i 20 e i 59 anni, che hanno dimostrato un crescente entusiasmo e una viva partecipazione nelle varie discipline affrontate.

Tra condivisione e fair play

Gli atleti si sono cimentati nelle rispettive categorie, con grande spirito di condivisione e fair play, in prove che hanno richiesto forza, resistenza e precisione: salto in alto, salto in lungo, lancio del peso, corsa sui 3000 metri e gare di nuoto sono state, tra le altre, le discipline sostenute dai partecipanti per ottenere l’ambito riconoscimento.

Il prestigioso brevetto tedesco è stato assegnato in base al livello di preparazione dimostrato, secondo le categorie oro, argento e bronzo.

Un’occasione di incontro, non solo per promuovere lo sport e la salute, ma anche per consolidare il legame tra cittadini, forze dell’ordine e memoria collettiva.

Un evento di grande spessore

Un evento di grande spessore validato dalla presenza del Prüfer Paolo Lomascolo, certificatore ufficiale del DSA, che ha supervisionato le prove e consegnato le medaglie nel corso di una cerimonia sobria ma partecipata, presso la piscina olimpionica comunale.

Grande la soddisfazione degli organizzatori, che hanno sottolineato la crescente partecipazione e l’impegno con cui ogni atleta ha affrontato il percorso.

Un momento di unione

“Il DSA è per noi un’occasione per ribadire, anche attraverso lo sport, il senso più profondo della memoria e della responsabilità collettiva – ha dichiarato Eugenio Lucente -. Un momento che unisce persone, storie e generazioni nel segno del ricordo e della coesione sociale”.

Visto il forte interesse e le numerose richieste, anche da parte di coloro che non hanno potuto partecipare per motivi personali o professionali, non si esclude l’organizzazione straordinaria della X edizione entro la fine dell’anno. Un appuntamento che si rinnova nel segno della memoria, della condivisione e dello sport.

La Segreteria Provinciale del Sap ha infine voluto ringraziare il Tenente Colonnello Paolo Lomascolo, per la sua disponibilità e professionalità, così come tutti i partecipanti alle gare, “il cui entusiasmo e la passione dimostrata hanno reso questa giornata davvero speciale”, ha concluso Lucente.