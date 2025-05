Coltello in mano rapina negozio in centro a Crotone, preso poco dopo

Un 33enne algerino, R.S. le sue iniziali, è stato arrestato dalla Squadra Volante della Polizia di Stato di Crotone perché sospettato di aver compiuto una rapina a Crotone.

L’ipotesi degli investigatori è che l’uomo, tra l’altro già noto per i suoi precedenti, in evidente stato di agitazione psicofisica avrebbe fatto irruzione in un negozio del centro cittadino con l’intenzione di portarsi via il guadagno giornaliero.

Armato di un coltello, avrebbe prima minacciato di morte il titolare, che però si è opposto alle sue richieste di denaro e, successivamente, avrebbe distrutto le vetrate del banco di esposizione sottraendo 400 euro dal registratore di cassa, e così scappare e sparire tra i vicoli del centro.

Scattato subito il piano antirapina gli agenti delle volanti hanno individuato poi il 33enne nelle immediate vicinanze dell’attività commerciale, bloccando e arrestando con l’accusa di rapina aggravata; perquisito, gli è stato trovato il coltello usato poco prima nel negozio.

Dopo le formalità di rito, è stato quindi accompagnato nella casa circondariale di Crotone, dove è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.