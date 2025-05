Giorno della Terra celebrato dai piccoli alunni di Bisignano

Non è mai troppo presto per imparare ad essere cittadini attenti al rispetto della natura, la nostra casa. Anzi! Prima si impara e prima si diventa sentinelle dell’ambiente; si interiorizzano valori come la cura e l’empatia; si comprende che ogni piccolo gesto contribuisce a rendere più bello e pulito il posto in cui viviamo; rafforzano il legame emotivo con la natura. Perché si sa, le abitudini apprese da piccoli sono quelle che resistono nel tempo. Lo sanno bene i bambini della sezione primavera di Bisignano che, guidati dall’equipe di educatrici della Cooperativa Maya hanno celebrato anche quest’anno la Giornata Mondiale della Terra.

"Promuovere la consapevolezza ambientale fin dalla tenera età – sottolinea la pedagogista Teresa Pia Renzo, direttrice della Cooperativa Maya - è uno degli obiettivi del nostro strumento educativo. In occasione dell’Earth Day, celebrato nei giorni scorsi, le educatrici hanno guidato i piccoli in un laboratorio speciale, culminato nella creazione di un grande cartellone dal titolo Sosteniamo la nostra amica Terra".

Durante il laboratorio educativo, i bambini hanno imparato che il nostro pianeta è un essere vivente che ci circonda con le sue meraviglie: l'aria, l'acqua, il terreno, la luce. Attraverso questa attività, i piccoli hanno scoperto nuove forme d'arte, come la pittura con le mani, e hanno avuto modo di esplorare diversi materiali e le loro caratteristiche. "Lasciare l'impronta delle propriemanine – precisa ancora la pedagogista - ha permesso loro di sperimentare e conoscere il proprio corpo, stimolando la creatività e la scoperta dei colori in modo divertente e coinvolgente".

Il laboratorio si è svolto in diverse fasi. Inizialmente, i bambini hanno decorato con sale colorato lasagoma della Terra, precedentemente disegnata dalle educatrici. Per fare questa attività sono stati utilizzati i colori che rappresentano il nostro pianeta: il blu per l'acqua, il verde per l'erba e ilmarrone per la terra.

Successivamente, le educatrici hanno disegnato la sagoma di un grande tronco d'albero, che ibambini hanno pitturato con tempera marrone. Per concludere l'attività, i bambini hanno lasciato l'impronta delle loro manine sul tronco dell'albero. "Questo gesto simbolico – conclude Teresa PiaRenzo - rappresenta l'amore, la cura e l'impegno per la sostenibilità della nostra Terra, lasciandoun segno tangibile del loro affetto per il pianeta".