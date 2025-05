Esce dal carcere e stalkerizza l’ex con sms minatori, ritorna tra le sbarre

Uscito solo da pochi giorni dal carcere non avrebbe perso tempo: mosso dalla voglia di riallacciare i rapporti con l’ex compagna avrebbe iniziato a tempestarla di messaggi, ma a quanto pare tutt’altro che amorevoli, quanto invece dal tenore intimidatorio e minaccioso.

Centinaia di messaggi che hanno provocato nella ragazza, nel frattempo rifugiata in una struttura di accoglienza del cirotano, un continuo stato d’ansia e timore tanto da indurla a rivolgersi ai carabinieri della stazione di Torre Melissa, raccontando la sua vicenda.

Nella tarda serata di sabato scorso, tuttavia, la vittima, percependo un pericolo sempre più imminente, si è rivolta nuovamente al 112, riferendo che il volume di messaggi e dei tentativi di contatto si era moltiplicato, avendo ricevuto, in quella sola giornata, circa 130 sms, di cui molti contenenti minacce, e una trentina di tentativi di chiamata.

I militari si sono così precipitati sul posto e dopo aver raccolto le altre dichiarazioni della donna, hanno raggiunto Gasperina, nel catanzarese, dove hanno rintracciato l’uomo, un 39enne, facendo scattare le manette: dovrà rispondere del reato di atti persecutori, meglio noto come stalking.

Si è trattato di un arresto in flagranza differita, previsto dagli ultimi interventi legislativi in materia di violenza di genere. Per lui si sono si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Catanzaro, dove attende l’udienza di convalida.