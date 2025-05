Evade dai domiciliari, scatta l’allarme del braccialetto: beccato fuori casa

Nella serata di domenica scorsa, a Cirò Marina, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un 49enne accusato di evasione. L’uomo era sottoposto ai domiciliari col braccialetto elettronico per maltrattamenti in famiglia dopo che, a settembre dell’anno scorso, la moglie era stata costretta a barricarsi in una stanza della casa per sfuggire ai suoi tentativi di aggressione, che andavano avanti ormai da tempo, e aveva finalmente trovato la forza di denunciarlo, lasciando emergere un inquietante quadro di violenza sia fisica che psicologica.

Nonostante la misura in atto, tuttavia, domenica ha lasciato l’abitazione facendo scattare l’allarme del braccialetto. Fulmineo l’intervento dei militari che l’hanno sorpreso ancora fuori casa, sebbene poco distante.

Per l’uomo sono scattate così le manette ed è stato sottoposto di nuovo ai domiciliari, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.