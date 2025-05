Frequentati da pregiudicati, bar e fruttivendolo chiusi nel Crotonese

Il Questore di Crotone, Renato Panvino, su proposta dei Carabinieri del Comando Provinciale, ha emesso due provvedimenti ai sensi del Tulps, sospendendo altrettante attività economiche.

Si tratta in particolare di una rivendita di frutta e verdura a Cirò Marina, che dovrà rimanere chiusa per 15 giorni, e di un Bar di Cotronei, fermato invece per 7 giorni.

I provvedimenti hanno recepito quanto documentato dai militari che hanno accertato delle continue frequentazioni di pregiudicati nei due locali.