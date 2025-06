Mendicino si mobilita per lo Stato Palestinese, flash mob in piazza

Un flash mob pubblico per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Un’iniziativa simbolica promossa da cittadini, associazioni, circoli culturali e gruppi politici locali che hanno già aderito a questa mobilitazione civile e che si danno appuntamento per venerdì 6 giugno, alle 18:30, in Piazza Municipio a Mendicino, nel cosentino.

Come affermano gli organizzatori “Nowar”, “In un tempo in cui la dignità umana viene quotidianamente calpestata, Mendicino sceglie di alzare la voce contro ogni forma di violenza e sopraffazione. Il popolo palestinese continua a vivere una delle più gravi ingiustizie del nostro tempo, fatto di occupazione, bombardamenti, esodi forzati e silenzi complici. Di fronte a tutto questo, restare fermi e in silenzio non è più possibile”.

L’iniziativa di venerdì giugno nasce dalla volontà di manifestare un messaggio chiaro: “chiediamo con forza che venga riconosciuto il diritto della Palestina a esistere come Stato sovrano, libero e in pace. È un dovere morale, umano e politico che interpella tutti, al di là di appartenenze o convinzioni ideologiche”, viene sottolineato ancora.

Il flash mob non vuole dunque essere solo un momento di testimonianza, ma anche di riflessione, partecipazione e unità. Mendicino si vuole stringere intorno a un valore universale: la pace tra i popoli, il rispetto dei diritti umani e la giustizia internazionale.

Da qui l’invito a tutti i cittadini a partecipare, a portare con sé una bandiera, un pensiero, un gesto di solidarietà: “Non possiamo cambiare il mondo da soli, ma possiamo contribuire a cambiare il nostro modo di stare al mondo”, concludono i Nowar.