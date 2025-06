A Verbicaro una marcia solidale contro la guerra

Uno scorcio di verbicaro, nel Cosentino

L'Amministrazione Comunale di Verbicaro, in collaborazione con le Associazioni Unite ha organizzato la "Manifestazione per la Pace e per fermare il Genocidio a Gaza".

Domani, lunedì 2 giugno, si terrà un evento tesa a far sentire la voce di tutti coloro che non tollerano più restare nel silenzio difronte alle feroci guerre che dilaniano il mondo in questo periodo storico e soprattutto difronte all'orrore del genocidio a Gaza, in Palestina.

Il corteo non vuole avere alcun colore politico, ma essere un atto di umanità, empatia e compassione condiviso da tutti coloro che non possono più tollerare ciò che sta accadendo.

Appuntamento quindi alla Chiesa del Sacro Cuore alle 18.30, proseguendo fino al Municipio. Lungo il percorso verranno interpretati dei flash mob a tema della pace e dell' urgenza di fermare il genocidio.

"Invitiamo tutti coloro che come noi non vogliono più restare in questo silenzio complice ad unirsi al nostro grido di solidarietà con chi non può far sentire la propria disperazione e le proprie richieste di aiuto. La manifestazione terminerà difronte al palazzo comunale dove tutti insieme isseremo la bandiera della Palestina, che resterà fino a che il Genocidio di Gaza non sarà fermato" fanno sapere gli organizzatori