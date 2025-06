Calabria a Km 0. Copagri: “importante evento per aziende ed eccellenze”

"È un evento importante per le aziende che vogliono fare conoscere direttamente i loro prodotti d'eccellenza, una vetrina straordinaria per vendere a chilometro zero senza ricarico di di costi da parte di rivenditori", esordisce così senza enfasi ma convincente il presidente della Copagri (Confederazione Produttori Agricoli) provinciale di Catanzaro, Salvatore Sinopoli, in rappresenza del Presidente Regionale Francesco Macrì, intervistato nel corso della kermesse "Calabria a Km 0”, il Festival dell'Agricoltura di prossimità concluso con grande successo sullo splendido lungomare di Soverato, affollato di visitatori e operatori del settore che hanno esposto, promosso e venduto le loro produzioni d'eccellenza.

"Oggi, come Gal e come Copagri - precisa il Presidente Sinopoli - siamo qui a questo Festival del Chilometro Zero, un evento importante per le aziende calabresi, che noi rappresentiamo come associazione di categoria. È una vetrina, perché il vero Made in Italy, il chilometro zero della Calabria, si fa ed è di qualità. Questo è un vero e proprio trampolino di lancio per le aziende, perché si tratta di una filiera corta. Direttamente dal produttore, si riescono a contenere i ricarichi sul prodotto, consentendo un utile che va direttamente all'azienda".

"Le aziende - aggiunge - riescono così a generare profitto, a crescere e a reinvestire l'utile nella propria attività. L'obiettivo, è differenziare il prodotto a chilometro zero da quello che si può trovare al supermercato, spesso importato da ogni parte del mondo, e dare risalto alle aziende locali. Avanti Made in Italy, avanti la Calabria che lavora, la Calabria sana che vuole lo sviluppo".

Due giornate da sogno a Soverato per questo evento riuscitissimo del progetto di cooperazione interterritoriale “Filiere corte e Mercati locali”, finanziato dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria nell’ambito della misura 19.3 Risorse Aggiuntive del Psr Calabria 2014-2022. Il progetto vede coinvolti tutti e tredici i Gal presenti sul territorio regionale, si prefigge di promuovere il sistema agroalimentare locale, prodotti di qualità e tipici del territorio, sensibilizzando al consumo di cibi sani e sostenibili.

E si intende salvaguardare, al contempo, il patrimonio culturale inestimabile di tradizioni e di saperi, che si andrebbe perdendo in territori a rischio di spopolamento e in mercati chiamati a ritagliarsi uno spazio di nicchia, in un contesto di globalizzazione.

Intanto, mentre i visitatori incuriositi sfilano sul lungomare fra uno stand e l'altro, interviene Frank Teti di Radio Valentina, che intervistando a giro i vertici delle associazioni agricole pone diverse domande in diretta a Salvatore Sinopoli. Ecco le risposte del Presidente Provinciale di Catanzaro della Copagri Salvatore Sinopoli: "Grazie al Gal che ha organizzato questa splendida manifestazione.

L'agricoltura, e tutto ciò che è a chilometro zero o di prossimità, riesce a dare un reddito diretto all'azienda. Questo è sicuramente un aiuto in più che permette agli operatori di generare profitto, che verrà poi reinvestito nell'agricoltura stessa. La multifunzionalità offre alle aziende la possibilità di destagionalizzare, oltre al periodo della produzione e della vendita, anche con attività come l'accoglienza di asili o scuole in azienda. Solo così, con un insieme di servizi offerti direttamente a chi lavora nel settore, si riesce oggi a generare reddito".



Ed ecco pronta la nuova domanda: - Parlando adesso di ostacoli e punti vendita aziendali, molti agricoltori lamentano difficoltà burocratiche...

Fulminea la risposta del Presidente Provinciale Copagri Salvatore Sinopoli: "Come Copagri siamo sicuramente molto vicini alle aziende. Sì, la burocrazia diventa effettivamente quasi un polpo che stritola l'azienda a causa dei vari adempimenti. Si parte dalla pratica comunale per poi passare alle altre autorizzazioni dell'Asp.

Fare attività è sempre difficile, però, naturalmente, con la giusta consulenza e la giusta vicinanza alle aziende, si riesce a raggiungere l'obiettivo". Infine, dopo le interviste a tutti i rappresentanti delle associazioni, dei Gal, addetti ai lavori, produttori, il collegamento in diretta da Cirò, dove si trova per un sopralluogo legato all'imminente Wine Festival che si terrà dal 7 al 9 giugno, l'infaticabile Assessore all'Agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo.

Le sue parole echeggiano sul lungomare di Soverato, mentre esalta l'enorme valenza del ruolo dei Gal, la basilare importanza della promozione dei prodotti che devono essere sempre più di alta qualità, di eccellenza. Gallo con pacatezza ma determinazione, che fanno parte del suo stile, mette in rilievo la filiera corta e la necessità di produrre e proporre eccellenze sostenibili e biologiche. Esattamente quelle degustate un attimo dopo agli stand multicolori allestiti sul lungomare di Soverato, in una magnifica giornata di primavera, fra profumi e sapori ineguagliabili di mare e di terra della nostra amata Calabria.