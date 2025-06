Ancora un’intimidazione a Condofuri, incendiata auto consigliere comunale

Non sembrano esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto intimidatorio il rogo che ha avvolto una Fiat Panda di proprietà di un consigliere comunale di Condofuri, popoloso centro di oltre 4500 abitanti nel Basso Jonio reggino.

Accanto alla vettura, andata distrutta nella tarda serata di ieri, i vigili del fuoco intervenuti hanno difatti trovato un contenitore con dentro della benzina, elemento che ovviamente ha indirizzato i carabinieri, che indagano sul fatto, verso la pista dell’incendio doloso.

Ad accorgersi delle fiamme sono stati i familiari del consigliere, dopo aver avvertito un forte odore di bruciato provenire dall’esterno, e quindi dalla vettura che era parcheggiata poco distante dalla loro abitazione.

Il precedente dell'anno scorso

La cittadina grecanica non è purtroppo nuova ad episodi del genere: nell’estate scorsa ignoti presero di mira infatti l’auto di un altro amministratore pubblico, il presidente del Consiglio Comunale Fortunato Nocera. Ovviamente non sembrano esserci collegamenti tra i due fatti che comunque allarmano e non poco la comunità di Condofuri.