Festival del sud: tra letteratura e memoria, ospiti Filippo Roma e Giusy Calafati

Filippo Roma

Da domani 5 giugno, e fino a sabato 7, i comuni di Girifalco, Pizzo, Zungri e Jonadi ospiteranno le tappe itineranti della settima edizione del Festival del Sud-Valentia in Festa, un progetto culturale che promuove la diffusione della lettura e il dialogo intergenerazionale attraverso presentazioni letterarie, incontri pubblici e valorizzazione del patrimonio narrativo del Sud Italia.

Il programma prevede la partecipazione di Filippo Roma, autore e volto noto della trasmissione televisiva Le Iene, che presenterà il suo nuovo romanzo Si ami chi può (Curcio Editore), un’opera narrativa dedicata al legame madre-figlio, alla malattia e al valore del perdono.

Le presentazioni si terranno a Girifalco, Giovedì 5 giugno, alle 18, nella Sala Consiliare del Comune; a Pizzo, Venerdì 6 giugno, alle 18:30, nella Libreria Streusa; a Jonadi, Sabato 7 giugno, alle 18, nella Sala conferenze “Nilde Iotti”; a Zungri, Sabato 7, alle 20:30, nella Sala Consiliare del Comune.

A Jonadi, venerdì 6, si terrà anche un incontro con la scrittrice Giusy Staropoli Calafati, che presenterà il suo romanzo Alvaro. Più di una vita (Castelvecchi Editore), dedicato alla figura dello scrittore Corrado Alvaro, nel 130° anniversario della sua nascita.

L’opera ripercorre in forma narrativa la vicenda umana, civile e letteraria di uno degli autori più rappresentativi della Calabria e del Novecento italiano.

Valentia in Festa è un progetto che intende promuovere la cultura come strumento di coesione sociale e valorizzazione dei territori. Attraverso una rete di eventi culturali diffusi, il festival sostiene l’accesso alla lettura, la partecipazione attiva delle comunità locali e il riconoscimento del Sud come luogo generatore di storie, pensiero critico e identità.